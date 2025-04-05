快評：尹錫悅結局落定　台灣誰更五味雜陳？

中評社快評／韓國憲法法院4日通過對總統尹錫悅的彈劾案，延燒近4個月的韓國政局動蕩有望告一段落。下台後的尹錫悅不再擁有豁免權，涉及其本人弊案的調查也將加速推進。



去年12月，尹錫悅以“親朝勢力控制國會”為由宣布戒嚴，但遭軍方抵制，進而掀起極富戲劇性的政治風暴。尹錫悅戒嚴令宣布當晚，民進黨“立院”黨團專頁發文表示支持，並暗示台灣也面臨“被滲透”的相似情境。雖然該文很快被删除，但一眾綠營側翼對戒嚴令力挺到底，當時已令島內輿論不寒而栗。



果然，今年3月13日，民進黨當局拋出以“中國（大陸）是境外敵對勢力”為主軸的17條策略，被視為“准戒嚴”鋪墊恐中、反中氛圍，而當時力挺尹錫悅的“獨派”更像打了雞血般，肆無忌憚地鼓吹“戒嚴有理”的謬論，甚至連一些綠營大老、親綠學者都看不下去。



如今，尹錫悅的政治命運已落定，免不了接受審判、鋃鐺入獄的結局。看到如此情景，台灣島內誰更加五味雜陳？是民進黨高層？還是現任“綠色大法官”？還是那些當初力挺戒嚴令的綠營側翼？



值得一提的是，尹錫悅觸發的政治亂局，雖然引發韓國民眾強烈反感，但近期民調顯示，韓國在野黨的支持率並未就此占據優勢。同樣，島內多數民意對“大罷免”不買單，但藍白兩黨支持度也欲振乏力。韓國朝野惡鬥衹有輸家、沒有贏家，對國民黨、民眾黨來說，相信也有一定啟示。