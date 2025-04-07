以茶興業：小綠葉托起寧強致富夢

媒體參訪團走進陝西省寧強縣玉皇觀茶園。（中評社 姜宜芃攝） 中評社寧強4月7日電（實習記者 姜宜芃）4月5日，媒體參訪團走進陝西省寧強縣玉皇觀茶園，開啟對“鄉村振興、綠葉生金”的沉浸式探訪。在村黨支部書記舒學華的全程帶領下，參訪團深入探訪茶園全產業鏈，體驗非遺製茶技藝，感受茶文旅融合為鄉村振興注入的澎湃活力。



玉皇觀茶園作為國家AAA級景區和“中國30座最美茶園”之一，依托18.11萬畝茶園規模，形成“一線二片三園”的產業格局。參訪團實地觀摩了茶園管理、鮮葉採摘及新建民宿。村支部書記舒學華向媒體團重點介紹了茶產業對縣域經濟的帶動作用。他表示，茶產業已成為寧強縣支柱產業之一，形成了種植、加工、文旅融合的全產業鏈，帶動超萬名農戶增收。茶園配套建設的民宿與生態園，也吸引了大量遊客前來體驗採茶製茶，成為縣域鄉村振興示範項目。



走進茶園深處，參訪團見證了“寧強雀舌”的製茶過程。從鮮葉攤晾、高溫殺青到理條塑形、分篩提香，十五道工序環環相扣，共同淬煉成新茶一壺。玉皇茶園的劉中軍師傅已經製茶三十年了，今日，他將采摘的鮮葉均勻攤晾於竹篩中，待水分適度揮發後，以高溫鐵鍋進行手工殺青。殺青溫度不能只靠儀器，還要用手感知葉面的彈性變化。他的雙手在鐵鍋中嫻熟地翻、抖、壓、拋，快速翻炒葉片使其均勻受熱，去掉茶葉苦澀原味，提純芽葉品質。台灣媒體代表觀摩後感嘆：“一片茶葉竟需如此精工細作，喝一口茶當真不易！”



參訪團隨後探訪了茶園新落成的民宿集群，白墻黛瓦的院落與青翠茶山相映成趣。這片依茶山而建的民宿群，通過“政府＋企業＋農戶”模式改造，既保留鄉土風貌，又融入茶藝研學、康養旅居等特色功能，旺季時期甚至一房難求。當下，玉皇觀茶園已建設入口服務區、茶園度假區、茶園研學區、田園觀光區和鄉村民宿區五大板塊，產業鏈延伸至茶器、茶食品等深加工產品，展現了“一片葉子”的多元價值。



活動尾聲，參訪團在茶山聆聽了寧強縣音樂教師楊洋與左聰玲的羌族民歌表演。楊洋以一曲《上春山》再現2024年春晚舞台風采，將采茶勞作與春日風光融入歌聲；左聰玲獻唱《陽光路上》，傳遞鄉村振興的昂揚鬥志；最後，二人合唱的《龍船調》更以高亢明亮的旋律，為茶山增添了濃鬱的民族文化氣息。民族音樂與茶香的交織，讓媒體參訪團看到了中華優秀傳統文化正在成為產業升級、實業致富的“軟實力”。