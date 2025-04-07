舒學華答中評：以茶促旅、以旅興農

圖為陝西省寧強縣肖家壩村黨支部書記舒學華。（中評社 姜宜芃攝） 中評社寧強4月7日電（實習記者 姜宜芃）4月5日，媒體參訪團走進陝西省寧強縣玉皇觀茶園，深入探訪茶園全產業鏈，製茶品茶，感受鄉村振興帶來的新成果、新變化。中評社記者專訪了陝西省寧強縣肖家壩村黨支部書記舒學華，就玉皇觀茶園未來發展與實業致富進行探討。專訪全文如下：



中評社記者：目前玉皇觀茶園具體採取了何種集體經濟模式？如何實現村民土地流轉、入股分紅與勞務報酬的多維度利益分配機制？



舒學華：肖家壩村通過創新集體經濟組織運營模式，構建“農戶—合作社—企業”三級土地流轉體系，由村集體統一從農戶手中流轉土地至集體經濟合作社，整合形成5000餘畝規模化茶園後，二次發包給四家專業化茶葉企業開展集約經營。在收益分配上，企業除向農戶支付土地租金外，還通過“固定分紅＋利潤提成”機制反哺村集體——按比例分配經營紅利，並依據“聯農帶農”政策從年利潤中提取5%作為鄉村發展基金。同時，村集體依托政府涉農項目資金，建立“項目申報—聯合評議—精準投放”管理機制，形成土地增值、農民增收、產業增效的良性循環。目前該模式已實現村集體經濟收入與農戶收入雙增長。



中評社記者：茶園今年推出的茶文化研學、茶文化旅遊等項目成效如何？遊客流量轉化為茶葉消費的比例是否有達到預期？



舒學華：現階段，玉皇觀茶園三產融合項目正持續推進業態深化，通過引導周邊農戶發展民宿集群與茶葉等農副產品多元化經營，已初步形成“以茶促旅、以旅興農”的產業聯動格局。目前項目帶動效應達預期目標的60%，但受限於各種配套設施短板，整體效能尚未完全釋放。為此，寧強縣已出台專項扶持政策，引入漢源旅遊公司等實施專業化運營，重點開發茶主題民宿、茶文化體驗等業態。預計2025年底茶旅融合綜合收益將實現倍增，屆時民宿集群接待能力也將提升，農副產品銷售額有望繼續突破上限。