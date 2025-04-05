美首次載人繞地球兩極飛行任務團隊返回地球

中評社北京4月5日電／美國太空探索技術公司“私人”宇航團隊4日結束人類首次載人繞地球兩極飛行任務，搭乘“龍”飛船返回地球。



新華社報導，據太空探索技術公司介紹，該宇航團隊在結束為期約4天的在軌飛行後，于美國西部時間4日9時19分（北京時間5日0時19分）返回地球，濺落在加利福尼亞州海岸附近。這是該公司載人飛船首次在太平洋濺落。



執行此次代號“Fram2”任務的4名宇航員分別是來自馬耳他的任務指揮官王純（音譯）、來自挪威的飛船指揮官揚尼克·米克爾森、來自德國的任務飛行員拉貝亞·羅格以及來自澳大利亞的任務專家兼醫療官埃里克·菲利普斯。這是4名宇航員的首次太空飛行任務。



該團隊搭乘“龍”飛船于3月31日從佛羅里達州肯尼迪航天中心發射升空。太空探索技術公司的“獵鷹9”火箭把飛船送入軌道傾角為90度的極地軌道。宇航員飛越地球兩極，從距地面約430公里的高度觀察探索兩極，並研究太空環境中的人體健康。



據介紹，任務期間，團隊開展了22項實驗，包括首次在太空拍攝人體X射線圖像，首次嘗試在太空種植蘑菇等。宇航員還使用可穿戴設備監測任務期間睡眠、壓力、激素水平、血糖等健康數據，研究太空飛行及微重力環境對人體健康的影響。在安全返回地球後，宇航團隊在沒有額外醫療和操作團隊輔助下出艙，以幫助研究宇航員在執行太空任務之後無輔助狀態下的活動能力。