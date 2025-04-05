市場擔憂加劇致歐美股市繼續暴跌

中評社北京4月5日電／美國所謂“對等關稅”措施加劇市場擔憂，美國紐約股市和歐洲股市4日連續第二天暴跌。美股三大股指均出現超5%跌幅，歐洲三大股指全線下跌。



新華社報導，截至當天收盤，道琼斯工業平均指數比前一交易日下跌2231.07點，收于38314.86點，跌幅為5.50%，是2020年6月以來最大單日跌幅並首次連續兩個交易日出現1500點以上跌幅；標準普爾500種股票指數下跌322.44點，收于5074.08點，跌幅為5.97%，是2020年3月以來最大單日跌幅；納斯達克綜合指數下跌962.82點，收于15587.79點，跌幅為5.82%，與去年12月16日創下的20173.89點相比，累積跌幅達22.73%，正式進入技術上的熊市。



數據顯示，衡量投資者恐慌情緒和市場風險的芝加哥期權交易所波動指數（又稱“恐慌指數”）當天暴漲50.93%，收于45.31點高位。



美聯儲主席鮑威爾4日對媒體發表講話時說，預計美國關稅措施將推高通脹並拉低經濟增速，美聯儲在關稅最終影響變得清晰之前不會調整利率。他說，美國公佈的“對等關稅”幅度顯著超出預期，其經濟影響很可能也會大於預期，但這些影響的力度和持續時間依然不確定。



布萊克利諮詢集團首席投資官彼得·布克瓦爾4日表示，股市與經濟密切相關。如果股市繼續下跌並對高收入群體支出帶來負面影響，同時政府支出正在放緩，經濟出現衰退的風險將大幅提高。

