加州州長：美國政府關稅政策並不代表人民意願

中評社北京4月5日電／美國加利福尼亞州州長加文·紐森4日指示加州政府與其國際貿易伙伴建立新的戰略關係，強調“加州不是華盛頓”，美國政府關稅政策“並不代表美國人民意願”。



新華社報導，紐森在當天發佈的題為“致我們全球貿易伙伴”的視頻中說，美國政府宣佈的關稅措施並不代表全部美國人民的意願。若以經濟總量計算，加州可以被視作世界第五大經濟體。加州重視國際貿易和製造業發展，是美國最大製造業基地，加州期待繼續加強與其國際貿易伙伴之間的關係。



紐森強調，不論現在還是未來，加州都是一個穩定的國際貿易伙伴，希望美國以外的各經濟體考慮這一點，不要對來自加州的進口商品採取報復性關稅措施。



加州州長辦公室4日發佈新聞稿說，加州是美國農業和製造業第一大州，該州工人、家庭和農民將是此次貿易戰的最大受害者。紐森要求加州政府機構行動起來，與國際伙伴建立新的戰略貿易關係，以“提高經濟韌性，保護加州的製造商、工人、農民、企業和供應鏈”。



新聞稿援引紐森的話說：“無論（首都）華盛頓出現何種動蕩，加州仍將是（其他經濟體）穩定、可靠的合作伙伴。加州不是華盛頓。”



新聞稿說，加州是美國經濟最強州，年國內生產總值達到3.9萬億美元，比排名第二的得克薩斯州高50%。加州經濟和本地工人嚴重依賴與墨西哥、加拿大和中國的貿易。加州40%以上的進口商品來自這些國家，在2024年加州進口的4910多億美元商品中，來自上述三國的高達2030億美元。而且，關稅還將影響洛杉磯大火後重建所需的重要建築材料進口，包括木材、鋼鐵和鋁以及石膏板。



新聞稿說，美國關稅政策必然對加州企業產生巨大影響，尤其是其6萬多家小企業出口商。“耶魯大學預算實驗室的分析發現，美國新一屆政府已宣佈的關稅政策，可能導致今年美國整體通脹率上升2.3%——包括食品價格上漲2.8%和汽車價格上漲8.4%——相當於給美國每個普通家庭造成3800美元的損失。”