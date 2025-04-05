民眾黨團要求召集協商“卓內閣”進行關稅專報

中評社台北4月5日電／美國總統特朗普4月3日宣布對多國實施“對等關稅”，民眾黨團指出，台灣即將面臨32%的高關稅衝擊，全面壓迫全台產業發展，更大幅度影響經濟及人民生計，劇烈衝擊台灣出口貿易及GDP。為此，已函請“立法院長”韓國瑜盡速召集黨團協商，要求“行政院”亡羊補牢，於8日於“立法院”院會提出完整具體專案報告，向社會說明後續具體作為。



民眾黨團指出，美國總統特朗普3日宣布對台課徵32%對等關稅，預計9日生效，預料將對台灣產業與經濟造成重大衝擊。然而“行政院”反應遲鈍，不僅事前毫無準備，要民眾“安心入睡”；事後的記者會更是千篇一律的“大撒幣”搞補貼，談判沒方向，打點不到位，使民眾與產業同感焦慮。



民眾黨團表示，特朗普宣布對等關稅之影響性，不亞於重大天災、疫情或戰爭，絕不可等閒視之，需政府嚴謹評估提出具體方案。由此，已發文至“立法院長”韓國瑜辦公室，建請韓國瑜應於下周一召集黨團協商，要求“政院”盡速於8日院會就“賴政府對美嚴正交涉的內容與結果”、“爭取關稅豁免或貿易協議”、“嚴謹評估協助企業方案、供應鏈調整之全方面準備”等諸多面向，提出專案報告。以凝聚朝野共識，共同面對關稅衝擊巨變，為台灣產業環境競爭力謀取出路。



函文指出，據各類商品出口金額評估，特朗普關稅戰2.0將首先衝擊資通訊產品，終端組裝製造業如筆電品牌廠、網通、面板，傳統產業如成衣、高爾夫球頭、汽車零組件等產業亦將承擔高額關稅，儘管少部分成本可轉嫁至供應鏈，沉重的關稅壓力仍超乎預期，企業紛紛下修獲利預估，諸多投資機構亦下調部分台灣出口導向企業的評級，不利吸引外資，原本獨占鰲頭之台灣電子零組件、機械業者，將因為美國政策處於極度不利競爭環境。



函文稱，台灣產業面對美國重大政策將遭受重創，“行政院”反應卻反應龜速，僅能端出最膝反射、最末端之經費補助。“行政院”於4日宣示投入880億元因應，提出九大面向與二十項措施，但內容空洞至極。據彭博經濟學家初估，台灣對美出口可能銳減63%，拖累GDP達3.8%，相當於9700億元損失。

