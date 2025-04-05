記者會郭智輝成人形立牌　藍嗆：不做事快滾

中評社台北4月5日電／“行政院”4日下午舉行關稅因應記者會，但“經濟部長”郭智輝雖坐滿整場，卻一句話都沒說，反而是由次長何晉滄代打，國民黨副發言人康晉瑜就批評，郭智輝已成“養老部長”，如果不做事，快滾好嗎？藍委王鴻薇也說，郭智輝淪為人形立牌，日前還被民進黨“立院”黨團總召柯建銘要求不能發言，這個節骨眼難道“經濟部長”被封口了嗎？“財經內閣”真的要撤換。



中時新聞網報導，王鴻薇指出，不只“財經內閣”，“國安”團隊也出了極大問題，柯建銘說自己有參加“國安會議”，還說關稅10%，跟真實事件相差甚遠，整組都該換掉。



康晉瑜則說，“行政院”舉行記者會，邀集文武百官雲集應對關稅，內容卻是空洞不堪，以為只要砸大錢880億就能解決關稅衝擊，果不然引發眾怒。但更令人意外的是，當其他“部會”首長自己上陣回應時，主掌“國家”經濟發展大計的主要部門“經濟部”，部長郭智輝竟然從頭到尾呆坐原地、不發一語？



康晉瑜指出，過去郭智輝在“立法院”裡，宛如酬庸、養老部長，一問三不知，包括審查政府總預算，當“立委”問起郭智輝知不知道“經濟部”預算多少，他竟然完全回答不出來。再者媒體詢問未來水價漲不漲時，他直言“不知道”、“還要研討”，結果還需要柯建銘出來護航代為宣布“不可能漲”，到底誰在當部長？



康晉瑜再說，面對美方關稅危局，既然郭智輝都已經親自出席記者會了，反而交由次長何晉滄簡報，是郭智輝自己完全沒有掌握？還是能力不足回應？難道現在“經濟部長”秉持“不做事，就不會做錯事”，“不說話，就不會說錯話”的躺平原則？直接不說話、不再需要對民意負責，回應產業界憂心？



康晉瑜強調，外媒預估32%關稅恐將影響台灣對美出口減少約63%，讓GDP收縮3.8%。週三台指期夜盤大跳水，上下震幅高達860點，終場下跌437點，預計週一台股開盤也將面臨空前重擊。美國關稅所帶來的“國家”巨大挑戰在前，“國家部會首長”應該回應民眾期待，而非潛水、擺爛。郭智輝現在的表現，儼然成為“賴政府”酬庸成員no.1。“如果不做事，快滾好嗎？”