關稅戰下還搞大罷免　郭正亮痛罵：混蛋政府！

中評社台北4月5日電／美國總統特朗普於台灣時間3日凌晨宣布“對等關稅”政策，對台灣課徵32%關稅。前“立委”郭正亮痛罵民進黨政府什麼都不會，竟然還要民眾去搞大罷免？簡直是混蛋政府！到時候東西賣不出去、訂單變少、消費變少，有人沒有工作，大家上街抗議，會X聲連連！



美國總統特朗普於台灣時間3日凌晨宣布“對等關稅”（Reciprocal Tariffs）政策，對台灣課徵32%關稅。東南亞國家也成了重災區，東盟10國有6國稅率超過30%，比印度、日本、歐盟都高。



中時新聞網報導，對此，前“立委”郭正亮3日在《亮話天下》網路節目指出，當年日本偷襲珍珠港，邱吉爾和蔣中正認為，這時美國非參戰不可，英國和中國有救了。



郭正亮認為，現在特朗普打關稅地圖砲，讓中國變成最受歡迎的國家！感謝特朗普！把中國和加拿大、英國、歐盟、日韓的矛盾，全部都掃掉了！有如當年日本偷襲珍珠港！



郭正亮強調，接下來國際秩序會急遽變動，以前著重軍事，未來會著重經貿！至於卓榮泰說要交涉，這是在講大話，這種事情沒有在交涉的，而是拿出對策、拿出措施。



郭正亮拍桌痛罵，到5月底，大家上街抗議、幹聲連連！東西賣不出去、訂單變少、消費變少，因為有人沒有工作，民進黨竟然還要民眾去搞大罷免？簡直是混蛋政府！



郭怒稱，這種政府什麼都不會，台積電送給美國，關稅還第5高，老天爺在看那些人為非作歹、邪不勝正，美國爸爸要收拾這些妖魔鬼怪，報應！