外長會齟齬不斷　北約信任裂痕擴大

中評社北京4月5日電／為期兩天的北約外長會議4日在布魯塞爾落下帷幕。美國國務卿魯比奧與會期間再次敦促北約成員國提高防務開支。美歐在關稅、烏克蘭危機、格陵蘭島等熱點議題上齟齬不斷。



新華社報導，分析人士指出，儘管魯比奧試圖緩解美國與北約盟友間的關係，強調美方不會放棄北約，但跨大西洋關係日趨緊張，北約內部深度裂痕清晰可見，盟友對美國的信任不再。



防務目標“遙不可及”



防務開支是本次會議的焦點議題。美國總統特朗普要求北約成員國將防務開支佔國內生產總值（GDP）的比重提升至5%。他去年12月在接受採訪時曾威脅，如果美國盟友的防務支出“不達標”，美國“絕對”有可能退出北約。



本次會議上，就任國務卿後首次參會的魯比奧試圖緩解北約盟友對美方的疑慮與不安，稱“美國在北約的活躍程度從未降低”，美國放棄北約的說法毫無根據。



不過，魯比奧仍然敦促成員國承諾並實現防務開支佔GDP比重5%的目標，要求各國制定具體可行的路徑。但不少歐洲國家認為這一目標難以實現。挪威外交大臣艾德表示，5%的目標太高，“我們目前沒有準備好承諾任何具體數字”。



北約去年6月發佈的報告顯示，32個成員國中有23個實現了防務開支佔GDP比重達到2%的目標。據美國彼得森國際經濟研究所測算，這一佔比如果提升至5%，意味著北約軍費每年將增加逾1.1萬億美元。德國馬歇爾基金會資深專家伊昂·萊塞指出，5%的目標對一些國家來說是遙不可及的，它們國內面臨其他開支需求，提高防務開支的主張難以獲得民意支持。

