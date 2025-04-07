護水精神代代傳　生態接力賦能振興

媒體參訪團在參觀漢江源博物館。（中評社 姜宜芃攝） 中評社寧強4月7日電（實習記者 姜宜芃）4月5日下午，媒體參訪團走進漢中市寧強縣漢江源景區，深入探訪漢江源頭第一瀑布，聚焦生態保護與鄉村振興的融合發展實踐。



媒體參訪團首站抵達漢江源博物館，館內陳列的羌族非遺手工藝品、漢水源頭特色美食及生態農產品，生動詮釋了“文化＋產業”的融合路徑。據場館工作人員介紹，寧強舊稱“寧羌”，是古羌族的主要居住地之一。羌族自古“男耕而食，婦織而衣”，故而刺綉歷史悠久，針法獨到多樣。羌族刺綉大多採用棉線，偶爾用彩色絲線。當地婦女善於運針走線、擰線織錦，挑花刺綉，綉品色彩鮮艶、清秀精致、內涵豐富，圖案多見雲朵花草、飛鳥游魚等，表現高山人民生產生活，歷經千年傳承發展，賦有濃厚的民族文化底蘊。2015年12月，寧強羌族刺綉被列入陝西省第五批非遺保護名錄。2024年3月羌綉非遺文化產業園被認定為陝西省文化產業“十百千”工程文化產業示範基地。



此外，夏商時期，寧強就是羌人聚居區，歷史文化積澱深厚，酒文化歷史悠久。寧強羌人飲酒方法獨特，極具有羌民族的古朴遺風。據工作人員介紹，寧強羌人後商原生態制酒方法分兩步。第一步：先將玉米、高粱、蕎麥、大米等糧食進行蒸煮，蒸煮前加拌稻殼、養殼以便透氣，避免粘結成塊，然後將蒸熟的糧食晾涼、拌粬、封存發酵，使之糖化；第二步：將發酵好的糧食放進特製的甑子蒸，將易揮發的酒精、水、雜酯油及酯類物質蒸發的氣體在甑子的頂部冷卻凝結為液體，通過甑子上安放的承接管道導出，即為原漿酒。作為羌族故里，寧強縣將羌編、羌綉等非遺技藝融入現代產業體系，通過“公司＋合作社＋農戶”模式帶動村民增收。



在漢江源頭，媒體參訪團採訪了村民張繼榮。作為護水老人張邦貴的孫輩，他繼承了祖父“一江清水送北京”的信念，每日帶領村民和志願者沿河道清理垃圾，守護水源清潔。張邦貴生前義務護水十餘年，其精神感染了漢水源村乃至全縣，如今已形成“護河者聯盟”，志願者規模持續擴大。張繼榮表示，護水工作都是完全公益性的，儘管一天還有別的農事要忙，他們也堅持起早清理河道。“我們不僅要守住源頭清澈，還要讓綠水青山變成‘幸福靠山’。”張繼榮也表示，他非常歡迎台灣的同胞來漢江源頭看一看。“看看我們的水是不是清澈的。“