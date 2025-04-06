邵育群：華盛頓未看到其台海政策的危險性

上海國際問題研究院台港澳研究所所長邵育群（中評社資料圖） 中評社香港4月6日電（記者 盧哲）由上海國際問題研究院、中國社會科學院台灣研究所、上海市台灣研究會共同主辦的“兩岸關係發展態勢與內外影響因素”研討會3月31日在上海舉行。上海國際問題研究院台港澳研究所所長邵育群在研討會上表示，目前為止特朗普政府的台海政策尚未出現超出預期的內容，但台灣島內賴清德當局的政策則令人高度擔憂。邵育群指出，特朗普總統多次表態顯示其支持在台海保持“戰略模糊”，且不願與中方在台海發生軍事衝突。但如其團隊不能看到賴清德當局對內政策和對陸政策的危險性、挑釁性，一味地將矛頭對准大陸，視大陸為台海和平的破壞者，那麼中美圍繞台灣問題的博弈在可預見的未來將更為激烈，中美關係的穩定發展也將面臨更大的挑戰。



邵育群認為，至少有三個“P”導致了特朗普政府對外政策的高度不確定性。第一是“個性”（Personality），特朗普交易型的性格決定了不確定性永遠存在；第二個是“重點”（Priority），特朗普政府目前高度專注於盡快結束烏克蘭危機，高度重視美國在西半球的利益，前者是一場危機，後者事關美國的“後院”又與美國國內議題緊密相關，這兩個重點何時轉移到另一場危機，或另一個地區，也是未知數；第三個是“程序”（Process），特朗普政府對外政策的決策程序由於特本人的個性而變得難以預測，再加上對外政策團隊本身就是國安鷹派、MAGA派、華爾街派和矽谷高科技派的混合體，最終誰能在什麼時候以什麼方式影響特朗普也高度不確定。



邵育群表示，具體到對華政策和台海政策，特朗普政府的政策確定性和不確定性同時存在。近期，特朗普政府在台海方向的幾個動作引發高度關注。一是美國國務院網站在關於台灣的事實陳述中删去“不支持台獨”的表述。由於該表述屬於美國政府向中方做出“再保證”（Reassurance）的一部分，它被删除意味著特朗普政府的中層國安和外交官員認為，美方向中方所做“再保證”過多，美方在台海對華的“威懾”（Deterrence）和“再保證”未能保持微妙平衡，需要及時調整。



二是特朗普總統在首次對國會發表演講時表示，台積電對美投資1650億美元。特朗普在競選期間就批評台灣偷走了美國的芯片產業，台積電此次增加對美投資1000億美元，顯示特朗普前期施壓已經成功，未來將繼續變“台積電”為“美積電”的政策，以真正實現芯片生產供應鏈本土化的戰略目標，同時也推動美國再工業化進程。