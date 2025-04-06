快評：綠營對內猛“抓陸諜”　嚴肅看待後續

中評社香港4月6日電／近期綠營內部傳出多起“大陸間諜案”，被調查者包括資深民代助理、民進黨黨工，甚至連賴辦幕僚都捲入。“綠委”許智傑辦公室日前也辭退一位“隱瞞赴澳門行程”的助理。民進黨當局推出“17條”、高喊“查共諜”、“反滲透”，結果自己淪為“馬蜂窩”，事件本身充滿諷刺，但後續走向需嚴肅看待。



綠營內部“共諜案”傳出後，在野陣營直指民進黨“抗中反滲透”打臉自己，並列舉近幾年來多位綠營民代、高官陷入醜聞不乏“大陸因素”，直言“敵人就在本能寺”。尤其是曾任多位“綠委”助理的盛姓人士，被查之前還在積極為“大罷免”串聯，更突顯出民進黨被這記“回力標”打到鼻青臉腫。



然而，事態或許不像想象中那樣簡單。去年夏天檢調查辦鄭文燦案後，賴清德擺出一副“勿枉勿縱、刀刃向內”態度，此後不僅柯文哲被扣押震驚全台，不少民進黨高官、民代也悉數遭搜查，一些藍營縣市長、民代更因陷入司法而疲於奔命。對比此次賴清德對黨內“共諜案”的表態基調，也極為相似，難道言下之意是：對“自己人”都不留情面，藍白等非綠黨派，豈不更要大力查辦？



綠營“共諜案”後續走向可能包括：第一，與綠營權力內鬥更深度交纏，如黨團總召柯建銘把黨內不同意見者“抹紅”，未來2026卡位戰，“共諜案”更有可能變成派系鬥爭工具；第二，民進黨在10年多前曾不反對、甚至鼓勵與大陸溝通對話，當年的參與者有可能成為今天的“嫌犯”；第三，擴大辦案到藍白陣營代表性、甚至指標性人士，塑造“去大陸就有罪嫌”敘事，繼續升高“恐中抗中”氛圍。



不管是上述哪一種走向，台灣政壇、社會都會更加人人自危，“綠色恐怖”覆水難收的惡果，沒人可以倖免，需嚴肅看待、密切關注後續。