胡凌煒：兩岸關係正面臨諸多不確定因素

上海國際問題研究院特聘研究員胡凌煒（主辦方供圖） 中評社香港4月6日電（記者 盧哲）由上海國際問題研究院、中國社會科學院台灣研究所、上海市台灣研究會共同主辦的“兩岸關係發展態勢與內外影響因素”研討會日前在上海舉行。上海國際問題研究院特聘研究員胡凌煒在此間表示，2025年乃至未來4年的兩岸關係正面臨諸多不確定因素。這些因素不僅表現在台灣內部在賴清德執政後，以強烈的意識形態制訂實施各項政策，引發台灣社會及兩岸關係的激烈動蕩，同時，也表現在特朗普執政後美國對台政策發生重大調整，使得兩岸關係最為重要的外部因素出現重大變化。在這個背景下，大陸保持自身的健康發展，繼續推動兩岸關係的和平發展與融合發展對於台海局勢的和平與穩定具有重要意義。



胡凌煒認為，2025年兩岸關係面臨的風險將持續上升，但台海形勢出現極端事件與衝突的可能性不高，兩岸關係在維持基本的和平態勢下仍將處於高度緊張與對立對抗的狀態。



從台灣方面觀察，罷免案的全面展開顯示出台灣社會內部政治鬥爭更加激烈。胡凌煒說，在罷免案通過第一階段後，為了成功跨過聯署門檻，直至罷免成功，民進黨將以激化兩岸對立的方式催化綠營支持者參與聯署與投票。賴清德將大陸定位為“境外敵對勢力”。對此，日本資深媒體人矢板明夫分析指出，這是為了配合台灣大罷免的內部政治環境，對推動大罷免非常有用。未來不排除民進黨當局為了島內政治鬥爭需要，以更加激烈的冒險行為挑釁大陸。



從國際方面觀察，特朗普就任後施壓台灣增加軍費，提升防衛能力，同時，加大干涉台海局勢力度。胡凌煒表示，近期美國國務院更新官網中的美台關係現況，删除美國長年來“不支持台獨”的立場表述。新版內容支持台灣國際參與的語氣更強。美軍更罕見派出艦船耗時三天穿越台灣海峽，釋放強烈負面信號。未來不排除特朗普政府以台灣為籌碼，為謀求更大利益，強力干預台海局勢。



從大陸方面觀察，大陸仍是維持兩岸和平與穩定的決定性力量。胡凌煒表示，一方面，針對賴清德當局的挑釁，大陸保持了對“台獨”勢力的高壓態勢。今年大陸國防開支將同比增加7.2%。遠高於今年經濟成長約5%的增長率目標。通過加大國防投入，積極備戰，大陸將有力地遏制“台獨”勢力及外部干涉勢力的冒險行徑。另一方面，大陸仍然堅持和平統一政策，提出完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，繼續深化兩岸融合發展，以戰、和結合的對台政策維護台海地區的和平與穩定。