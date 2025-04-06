以色列總理內塔尼亞胡將同特朗普舉行會晤

中評社香港4月6日電／以色列政府新聞辦公室5日晚發布消息說，以總理內塔尼亞胡將於6日前往美國白宮同美國總統特朗普舉行會晤。



新華社報導，該消息說，雙方將討論所謂“對等關稅”、尋求釋放被扣押在加沙地帶的以方人員、以色列與土耳其雙邊關係以及有關伊朗的問題等。



據以色列媒體報導，特朗普3日同正在匈牙利出訪的內塔尼亞胡通話時發出了這次“意外”邀請。這將是特朗普今年1月上任總統以來兩人舉行的第二次會晤。