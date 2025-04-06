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馬斯克：希望美歐能夠達成共識建立自由貿易區
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2025-04-06 09:09:29
中評社香港4月6日電／美國總統特朗普的顧問、富商馬斯克周六表示，希望歐洲和美國能夠達成共識，建立自由貿易區。
香港電台報導，馬斯克向意大利極右政黨聯盟黨集會發表視像講話表示，希望美國和歐洲能建立非常緊密的夥伴關係，最理想的情況是邁向零關稅，從而在歐洲和北美之間建立一個自由貿易區。
聯盟黨領袖、副總理薩爾維尼在社交平台發布馬斯克的講話片段。馬斯克表示，他支持歐洲和北美之間人員更自由流動，以便工作，強調這確實是他向總統特朗普提出的建議。
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