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埃及和法國領導人呼籲立即在加沙地帶停火
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2025-04-06 09:36:34
中評社香港4月6日電／埃及總統府5日發表聲明說，埃及總統塞西和法國總統馬克龍當天通電話，雙方呼籲立即在加沙地帶停火並提供人道主義援助。
新華社報導，聲明說，雙方在通話中強調了“兩國方案”對於實現該地區持久和平的重要性。雙方還探討了在馬克龍6日開始訪問埃及期間舉辦埃及、法國、約旦三方峰會的可能性。
馬克龍當天在社交媒體上發文說，為應對加沙地帶緊急局勢，並作為他應塞西邀請訪問埃及的一部分，他將與塞西和約旦國王阿卜杜拉二世舉行“三方峰會”。
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