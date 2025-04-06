巴西多舉措應對美貿易保護主義

中評社香港4月6日電／巴西國會日前通過一項經濟對等法案，授權政府採取措施應對美方貿易壁壘。美國頻頻加徵關稅之際，巴西正通過拓展國際市場、擴大自由貿易“朋友圈”等多舉措應對美貿易保護主義。



針對美國2日宣佈對所有貿易夥伴徵收所謂“對等關稅”，盧拉3日回應將採取“一切必要措施”保護本國企業和工人。巴西國會2日通過經濟對等法案，規定在其他國家或經濟體的單方面行動對巴西國際競爭力產生負面影響的情況下，巴西外貿委員會可通過對出口到巴西的產品徵稅、暫停商業特許權、投資許可和知識產權義務等“限制商品和服務進口的形式採取反制措施”。



新華社報導，新法案制定巴西產品遭遇貿易壁壘時的對等標準，以應對其他國家對巴西出口產品，尤其是農產品可能徵收的附加費。法案還強調，反制措施應與外國保護主義政策造成的經濟影響成比例。這些措施可以單獨實施，也可以累積實施。



該法案最初於2023年4月提出，在美國宣佈對進口鋼鋁產品徵收25%關稅並威脅採取更多貿易限制措施後，巴西國會表現出罕見團結，推進該法案速度明顯加快，獲通過後正式遞交盧拉簽字批准。



分析人士認為，在全球貿易保護主義抬頭背景下，該法案是巴西維護國家經濟利益的重要舉措，不僅是巴西保護本國產業的重要工具，也可能成為盧拉政府重振南方共同市場和拓展南南合作的重要槓桿。