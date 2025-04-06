烏克蘭首都基輔遭到空襲

中評社香港4月6日電／當地時間6日早上5時10分許，新華社記者在烏克蘭首都基輔市第聶伯區聽到多次強烈爆炸聲。基輔市市長克利奇科說，防空系統正在運行。



新華社報導，克利奇科在社交媒體“電報”上發文說，導彈襲擊仍在進行中，提醒基輔民眾做好安全防護。



基輔市軍事管理局說，達爾尼茨基區和奧博隆區遭到襲擊並起火，救援人員正趕往現場。