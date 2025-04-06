反特朗普政府抗議活動席捲全美

中評社香港4月6日電／美國全國各地5日舉行超過千場抗議活動，反對特朗普政府和埃隆·馬斯克領導的政府效率部相關政策。



活動組織者說，當天在首都華盛頓和全美50個州共舉行了約1300場遊行示威活動，有上百個社會團體參與，抗議地點涵蓋紐約、芝加哥、波士頓、西雅圖、洛杉磯等。



新華社報導，主辦方之一“前進”組織發表聲明說，這是美國總統特朗普就職以來美國爆發的最大規模集體抗議，數百萬民眾在全美各地同步行動，以空前規模捍衞醫療權益、勞動收入、教育公平、公民權利和民主制度。特朗普政府削減勞工權利、破壞醫保體系以及導致全民生活成本持續上漲的舉措，是激發民眾抗議的主要原因。



近萬名抗議者在洛杉磯舉行抗議活動，抗議人群綿延數個街區。南加州抗議活動組織者埃米莉·威廉姆斯接受採訪時說，“特朗普的混亂”才剛剛開始兩個月，國家就因他的魯莽計劃陷入困境。



加州參議員斯科特·維納在舊金山舉行的抗議集會上說，反對特朗普政府的動員正在全面展開。他呼籲社會各界團結一致，不要屈從特朗普政府。



特朗普政府和馬斯克領導的政府效率部大規模解雇聯邦僱員、裁撤多個政府機構、削減醫療項目撥款、驅逐移民等政策持續引發民眾強烈反彈。事實上，在此次全國性抗議爆發前，各地已接連發生多輪抗議活動。