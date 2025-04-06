經濟學人封面標題：特朗普“讓中國再次偉大”

中評社香港4月6日電／美國總統特朗普向全球實施瘋狂的“對等關稅”之際，最新一期英國雜誌《經濟學人》的封面故事以《美國如何最終讓中國再次偉大》為題，指高額關稅在一定程度上損害中國經濟，但美國將自己隔絕於世界的做法，亦為中國重塑亞洲地緣政治格局帶來一個“絕佳機遇”；同時，在美國對外豎起高牆之時，中國亦有機會重塑全球貿易關係。



星島網報導，今期《經濟學人》發布了兩個不同版本的封面，其中一個封面是特朗普手持手鋸，將美國版圖切開的卡通畫面；另一個封面主要在亞洲地區發行，則用了特朗普標誌性的MAGA（Make America Great Again）帽子吸引目光，但將標語改成Make China Great Again（讓中國再次偉大）。



文章指出，特朗普對保護主義的癡迷、對盟友的肆意欺辱，以及對人權的漠然無視，顛覆了人們對美式價值觀的傳統認知；同時，特朗普對北約和烏克蘭的蔑視態度，極大動搖美國允諾亞洲盟友的信心，“送給中國一份大禮”。



《經濟學人》指出，中國過去十幾年來加快推動經濟和技術領域的自主發展進程，有效降低其受美國制裁和出口管制等外部束縛時的脆弱性，其中大力推進人民幣結算體系建設，在國際舞台上逐步增強了自身話語權與影響力 。



文章又提到，中國製造業從電動車到“低空經濟”等領域都擊敗了西方競爭對手，同時自家研發的人工智能模型DeepSeek，更讓AI能以比西方更快的速度在中國普及，並從而提升生產力。



不過，文章指中國經濟還需要進一步刺激消費，以及更積極穩定樓市，因樓市仍對家庭信心構成壓力，而增加消費及吸收過剩產能，將有助於改善對外關係。在美國築起圍牆之際，中國更有機會透過投資合作國的製造業，來重塑全球貿易關係。