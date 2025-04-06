中國朱鹮野化種群遷徙創兩項紀錄

中評社香港4月6日電／記者近日從黃河口朱鹮野化研究基地瞭解到，“鹮歸齊魯”朱鹮野化放飛項目中一隻編號162的朱鹮於3月19日進行了長時間、長距離遷徙，共飛行11小時、跨越260公里，創造中國朱鹮野化種群遷徙觀測史上全天飛行、連續飛行距離的兩項紀錄。



新華社報導，3月19日清晨5時40分，162號朱鹮由位於中國東部的山東東營利津鹽窩鎮振翅啟程，1小時後從陸地進入渤海，之後4小時持續跨海飛行抵達天津港區，再歷經5次起降抵達河北滄州。科研團隊通過北斗衞星追蹤發現，該個體在強氣流中維持30-50公里時速，成功穿越渤海海域。渤海海峽的強氣流與無落腳點的飛行環境，對翼展不足1.5米的朱鹮堪稱生死考驗。



“這一發現刷新了學界認知。”全國鳥類環志中心副研究員劉冬平說，朱鹮一直被認為是短途擴散鳥類，此前能證實的連續飛行距離僅約40公里。然而，162號朱鹮卻連續飛行近200公里，還展現出精準的跨海導航能力。這一突破為朱鹮東部遷徙種群的重建帶來了新希望。



監測顯示，此後162號朱鹮又朝東南方向突進95公里，抵河北鹽山，後折返山東濱州。4月5日追蹤數據顯示，該朱鹮位於濱州無棣車王鎮。根據每小時自動監測的大致體溫、飛行高度和速度等數據判斷，該朱鹮健康狀況良好。



山東黃河三角洲國家級自然保護區高級工程師王安東介紹，保護區的朱鹮從陝西和河北引進，用於開展野化放歸科學研究。2024年10月放歸的首批朱鹮共有6隻，其中4隻佩戴了衞星追蹤器和環志。除162號朱鹮外，其他3隻分別飛向壽光市、東營區和利津縣。目前自然保護區的朱鹮已經進入繁殖期，待

繁殖期結束後，將挑選三四對覓食能力和飛行能力強的朱鹮進行第二批野化放飛，為第一批朱鹮送去同伴，以期在中國東部濱海濕地形成野外種群。



據悉，朱鹮是國家一級保護動物，有“東方寶石”“鳥中大熊貓”之稱。