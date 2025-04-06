中國鐵路部門多舉措應對清明假期返程客流高峰

中評社香港4月6日電／記者從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，4月6日，全國鐵路預計發送旅客2000萬人次，計劃加開旅客列車1214列。鐵路部門多措並舉應對清明假期返程客流高峰。



新華社報導，4月5日，全國鐵路發送旅客1368.3萬人次，運輸安全平穩有序。截至4月6日9時，鐵路12306已累計發售清明假期車票7432萬張。從車票預售情況看，6日熱門出發城市主要有北京、廣州、成都、武漢、杭州、南京、上海、西安、鄭州、長沙；熱門到達城市主要有北京、廣州、上海、成都、深圳、武漢、杭州、鄭州、南京、西安；南寧至廣州，深圳至香港，長沙往返武漢，西安往返成都，沈陽、西安、鄭州、濟南、太原至北京，北京往返上海，武漢至廣州、長沙、上海等熱門區間客流相對集中。



小長假最後一天，鐵路迎來返程客流高峰，各地鐵路部門精心組織，在熱門方向、區段和時段增加運力投放，加強站車服務，保障旅客平安有序返程。國鐵北京局集團公司加開旅客列車55列，利用智能設備加強安檢查危工作，提升安檢識別效率和精準度；國鐵成都局集團公司管內各站設置綠色急客通道，增設“售取退改”一窗通辦窗口；國鐵南昌局集團公司贛州西站設立12306會合點，並為有需要的銀發團體旅客開辟專用進站通道；國鐵廣州局集團公司福田站設置“三語四通”服務崗，提供粵語、英語、普通話全程引導服務，方便跨境旅客出行。