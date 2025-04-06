特朗普回應股市崩盤　暗示自己是“故意”

中評社北京4月6日電／美國宣布所謂“對等關稅”政策引發美國和全球股市震蕩。美股三大股指均出現超5%的跌幅，歐洲三大股指全線下跌。AJ貝爾公司分析師估計，全球股市價值已蒸發約4.9萬億美元。《金融時報》報導認為，美國股市過去兩天縮水5.9萬億美元。



新華社報導，美國總統特朗普近日在社交媒體上轉發其支持者發布的一段視頻，視頻開頭表示股市崩盤是“故意”的。此後，特朗普又發文喊話讓美國人民“挺住”。



“特朗普正在引發股市崩盤……但他是故意的。”一段視頻開篇說道。



《新聞周刊》、福布斯新聞等多家美國媒體報導，這段視頻最初由一名網絡用戶於3月發布，近日被親特朗普賬號轉發。特朗普4日在社交媒體平台“真實社交”上轉發了這段視頻。



視頻稱，特朗普的“關稅政策雖是一步險棋，但正在奏效”，“關稅政策促進美國企業在國內進行生產，促使農民將更多農產品在國內銷售，從而降低食品價格”。視頻因此認為，特朗普通過調整關稅和股市將進一步降低物價，“使得美國中產階級受益”。



不過耶魯大學預算實驗室此前分析認為，美國關稅政策可能導致今年美國整體通脹率上升2.3%——包括食品價格上漲2.8%和汽車價格上漲8.4%——相當於給美國每個普通家庭造成3800美元的損失。



特朗普5日承認關稅政策引發全球震蕩，但他敦促美國人民“保持耐心”。



特朗普當天在“真實社交”平台上發文說：“過去我們一直是愚蠢的冤大頭，但現在不是了。我們正以前所未有的方式振興就業和商業。”



他寫道：“這是一場經濟革命，我們一定會贏。儘管不容易還是要挺住，最終結果將會是歷史性的。”