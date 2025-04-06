以軍繼續襲擊加沙多地　造成數十人死亡

中評社北京4月6日電／當地時間5日，巴勒斯坦加沙地帶多地繼續遭到以軍襲擊，據當地媒體報導，當天的襲擊已造成數十人死亡。同一天，以軍宣布首次在連接加沙地帶南部拉法與汗尤尼斯之間的“莫拉格走廊”開展行動。



央視新聞報導，當地時間6日凌晨，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）控制的阿克薩電視台報導稱，自當地時間5日凌晨以來，以軍對加沙地帶的襲擊已造成38人死亡，另有27人受傷。另據巴勒斯坦通訊社消息，以軍當天對加沙城和汗尤尼斯等地的襲擊，造成包括一名兒童在內的至少18人死亡，另有多人受傷。目前，以色列方面對此暫無回應。



流離失所者 阿齊扎·加拉蔔利：我找了很多地方，想給全家人找個地方住，但都沒找到。我們之前在不同破敗不堪的地方待過，也曾流落街頭，我們找不到安全的地方，這個地方很危險，因為車太多了，但我們無能為力。



以色列國防軍5日則發表聲明稱，以軍開始在“莫拉格走廊”開展軍事行動。這也是以軍首次在該區域開展行動。



以軍稱，該部隊正在加沙南部拉法行動，意在搜尋並拆除該地區剩餘的巴勒斯坦武裝的軍事設施。以軍稱，截至目前，已在當地發現了大量武器，並消滅了數十名武裝人員。



“莫拉格走廊”是連接加沙地帶南部拉法與汗尤尼斯之間的通道。以色列總理內塔尼亞胡此前稱，將把“莫拉格走廊”打造成第二個“費城走廊”。以軍正在逐步“切割”加沙地帶，並不斷加大壓力，直到哈馬斯同意釋放以方被扣押人員。

