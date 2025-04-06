關稅政策衝擊美國“科學核心基礎設施”

中評社北京4月6日電／美國總統特朗普日前簽署所謂“對等關稅”行政令。英國《自然》雜誌最新刊文指出，特朗普上任以來採取的多項政策已“深刻改變了美國科學”，新一輪關稅政策更將導致美國科研設備和用品價格大幅上漲，對美國科學研究再次造成嚴重衝擊。



新華社報導，美國是全球實驗室設備和試劑最大的進口和出口方之一。科學界人士表示，美國新一輪關稅政策將影響美國“現代科學的核心基礎設施”，可能對美國科研造成“持久損害”。



或對科研造成持久損害



《自然》最新刊發多篇文章指出，特朗普開啟第二個總統任期以來，美國政府已採取多項措施，“深刻改變了美國科學”。



這些舉措包括關閉多個研究項目，阻止從氣候到病毒等一系列研究工作，解雇大量聯邦機構的科研人員等。此外，美國政府表示未來還將採取包括大幅削減研究經費等更多舉措。



在這一背景下，對美國實驗室來說，科研預算本已因前所未有的撥款取消和大學經費削減而捉襟見肘，如今又將面臨美國實驗室設備和專業科學儀器成本的大幅上漲。



“這些不是奢侈品，它們是現代科學的核心基礎設施。”美國約翰斯·霍普金斯大學研究全球供應鏈和醫療保健的戴廷龍指出。



戴廷龍說，分別於5日和9日生效的新一輪關稅意味著“科研成本結構的系統性變化”，而且是在科研機構已經面臨巨大財務壓力時實施的，“這不僅是勒緊褲腰帶的問題，這可能是壓到駱駝的最後一根稻草，並有可能造成持久損害”。



威斯康星大學麥迪遜分校的物理學家米哈伊爾·卡茨表示，目前尚不清楚關稅政策將如何適用於已列入撥款預算的美國科研項目，不知道這些預算價格是不是加上關稅後的價格。

