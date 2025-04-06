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德發現疑似二戰遺留未爆炸彈 疏散1萬5千人
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2025-04-06 16:35:32
中評社香港4月6日電／德國北部發現疑似二戰遺留的未爆炸彈，當局疏散超過1萬5千人。
據香港電台報導，發現懷疑未爆炸彈的地點是北部城市奧斯納布呂克，市內火車總站關閉。德國鐵路公司宣布，貨運和長途列車正改道行髮，當地及區域列車服務亦受到限制。
由於車站與鐵路線分別位於及穿越疏散區，預計火車總站於當地周日會全日關閉。市內約15400人不得不暫時撤離。
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