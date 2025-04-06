陳茂波：北都為產業導向發展而非房地產開發

中評社香港4月6日電／香港特區財政司司長陳茂波表示，不能視北部都會區發展為房地產開發概念，應視為產業導向發展，而投資回報期會較長。



香港電台報導，陳茂波出席香港新聞博覽館舉辦的論壇表示，北部都會區發展創科，必須與深圳、東莞等城市合作。北都之所以要以片區開發，就是希望引進企業，令他們將上、中及下游的產業鏈一併帶來香港，成為聚腳點，做好開發。他說以往由政府向立法會爭取撥款造地，一來時間長，二來欠缺針對性，現時基建項目交由片區開發的中標財團做，將更有效率。政府現時正邀請市場表達意見，年底將開始招標。