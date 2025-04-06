有難才要求同當　賴政府緊急邀藍白議關稅對策

中評社台北4月6日電／美國突祭出32%高額關稅，對台灣出口產業形成巨大衝擊，引發“政院”高度緊張。“行政院長”卓榮泰6日下午首度主動邀請三黨黨團總召會商因應之道，盼凝聚共識共同面對危機。



台灣民眾黨“立法院”黨團指出，下午1時許接獲“行政院”公關處通知，表示卓榮泰院長有意邀請三黨團三長赴院會談。然而，該邀請內容在“憲政體制”下定位不明，且行文僅74字、連標點符號都算在內，未見主詞、無議程、未檢附資料，令人質疑“行政院”對此“國安”等級重大危機的應對是否已完全失控。



民眾黨團痛批，面對美方即將實施的32%高關稅，行政團隊反應散漫無章，展現出卓榮泰“內閣”對“國家”政策與財政規劃之無能與混亂，根本連“亡羊補牢”都不知從何下手，恐讓全台產業與人民生計承受無妄之災。



約於下午3時30分，“行政院秘書長”龔明鑫親致電民眾黨團總召黃國昌，進一步說明卓榮泰院長召集會議之原因。黃國昌表示，台灣民眾黨一向秉持“國家利益高於政黨利益”的創黨核心價值，願於“國家”遭逢重大衝擊之際，超越政黨成見、不計形式，出席“行政院”會議，反映人民心聲、承擔監督責任。



黃國昌指出，民眾黨團將要求“行政院”明確說明對美方之“嚴正交涉”結果，並與會共同討論具體策略，致力減少特朗普關稅措施對台灣經濟的傷害，維護“國人”福祉與台灣整體“國力”。



鑒於目前“行政院”資訊闕如。黃國昌也於通話中請龔明鑫會前務必提供會議時間、與會人員名單、詳細議程與相關資料，以利充分準備、提升會議效率，避免再次陷入政策混亂與行政空轉。

