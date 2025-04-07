快評：台回應美關稅以拖敷衍　關鍵是缺籌碼

中評社快評／美國總統特朗普當地時間4月2日發動“關稅世界大戰”，台灣地區將被徵收32%關稅。台“行政院長”卓榮泰4日公佈“880億元協助方案“。賴清德也在清明連假期間，趕緊在官邸召集電子、通信、傳統產業及中小企業代表座談，並在6日晚發表講話，提出“五大因應策略”。



賴清德親上火線發表講話的背景，是“卓內閣”880億協助方案引發民意、業界不滿，綠營內部也有不少人“乾著急”，質疑應對無方。島內輿論嘈雜，倒逼賴清德不得不出面表態。



賴清德的“五大因應策略”，核心是三點：第一，不對美國採取反制徵稅，安撫受損業者；第二，延續民進黨當局近年來“脫陸入美”經貿路線，與“抗中去中”政治路線保持一致；第三，尋求與美方溝通可能性，不排除“零關稅”遠景，討好特朗普政府。



民進黨當局的對應策略洋洋灑灑、如同“作文比賽”，但本質上還是“拖字訣”，暴露出其根本沒有能力叫板的現實，也突顯出綠營“倚美抗中”意識形態與台灣經濟結構、島內民生訴求之間，存在巨大鴻溝。面對特朗普關稅大棒，賴當局“既要又要”，顯然亂了陣腳、進退失據。



至於民進黨用“美台對話”來敷衍民意的質疑和不滿，顯然是打錯了算盤。日前媒體爆料，賴當局“國安高層”上周赴美與特朗普政府進行所謂“特殊管道對話”，台方曾向美官員傳達涉及關稅的態度。然而，再“特殊”的對話，也不能改變特朗普對台加稅的決定。這只能說明兩點：賴當局不是被特朗普“耍了”，就是至今還未和特朗普“搭上線”，所謂“美台對話”只能淪為綠營大內宣，當然最關鍵的還是台灣自己沒有籌碼和底氣。

