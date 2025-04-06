OpenAI未來幾個月發佈GPT-5

中評社香港4月6日電／OpenAI行政總裁奧特曼日前在社交媒體X上表示計劃有變，但O3和O4-mini大概幾周後還會上線，未來幾個月則會發佈GPT-5。



據星島網報導，奧特曼又表示，最令人興奮的是現在有能力把GPT-5做得比原先預期更好。



此外，奧特曼表示在多個方面大幅改進了最初展示的O3版本，認為“大家會很滿意”。