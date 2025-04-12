杜會勇答中評：傳統守根基　智慧促發展

圖為勉縣新街子鎮杜寨村黨支部書記杜會勇。（中評社 姜宜芃攝） 中評社漢中4月12日電（實習記者 姜宜芃）4月6日，伴隨秦巴山間的晨霧漸散，“山鄉花開·秦巴有約”兩岸新媒體鄉村振興媒體參訪團走進勉縣新街子鎮杜寨村，見證百年古村如何將現代農業科技種進阡陌良田。村黨支部書記杜會勇全程擔任向導，並接受了中評社記者的專訪，介紹了“傳統農業守根基，智慧農業促發展”的雙軌模式。



杜會勇表示，杜寨村堅持“傳統農業守根基，智慧農業促發展”的雙軌模式。在傳統農業方面，通過“1253模式”實現規模化增收，目前已帶動520戶農戶參與，760畝耕地實現每畝增收2970元，累計為農戶創收433萬元。智慧農業則聚焦解決勞動力就業，已吸納186名村民本地就業，集體經濟收入2024年達65萬元，預計2025年將突破100萬元大關。杜寨村以“傳統農業＋智慧農業”的發展形式，使傳統農業園與智慧種植形成互補、有機關係，大大推動了鄉村振興的發展步伐。



杜會勇介紹，杜寨村採取“專家示範＋群眾跟進”的推進策略，市、縣農技中心全程駐點指導，通過農機會、現場會等形式對村民進行手把手教學。目前全村傳統農業生產鏈已全面升級為機械化作業，涵蓋智慧化育秧、無人機植保、機械化收割等環節。而對勞動能力不足的老年群體，合作社提供土地托管服務，村民可按年領取分紅和米油等實物福利，2023年分紅總額已達6.2萬元。



杜會勇還提到，今年已啟動了農旅融合專項規劃。因村內花海景觀意外“出圈”，杜寨村將順勢打造沉浸式體驗項目，計劃2025年繼續推出“花田生態火鍋”“田園主題音樂會”等特色文旅IP，通過“農業＋文化＋旅遊”三位一體模式，以特色旅遊動線吸引遊客，開辟集體經濟增收新路徑。