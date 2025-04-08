中評現場：兩岸媒體漢中“尋棧道”

媒體採訪團在講解員的帶領下參觀漢中市博物館。（中評社 姜宜芃攝） 中評社漢中4月8日電（實習記者 姜宜芃）4月6日下午，參加“山鄉花開·秦巴有約”活動的兩岸媒體採訪團走進漢中市博物館，在講解員的帶領下，重點參觀被譽為“國之瑰寶”的石門十三品摩崖石刻。這些鑿刻於秦嶺險峻崖壁間的漢魏遺存，以刀斧為筆、山石為紙，記錄著中國古代棧道工程與書法藝術的巔峰成就。



據講解員介紹，石門十三品包含東漢至清代的13組摩崖石刻，其中《鄐君開通褒斜道》刻於公元66年，是中國現存最早的官修棧道工程檔案。石刻詳細記載了漢中太守鄐君率領2690名工匠，耗時三年重修褒斜棧道的史實。492字的銘文精確到“用工766800人／日”，甚至標注了“火焚水激法”開山技術——即以烈火灼燒岩壁後潑水冷卻，利用岩石熱脹冷縮原理加速開鑿，這項工藝使棧道修建效率提升5倍。



展廳內陳列的碳化青岡木殘件，向媒體參訪團揭示了楚漢戰爭中“明修棧道，暗度陳倉”的戰略智慧。這種木材密度達0.92g／cm³，抗壓強度超過現代鬆木3倍，成為劉邦重修陳倉道的關鍵材料。講解人員向媒體參訪團介紹，陳倉道部分路段採用“懸空插木”結構，在崖壁鑿出深40厘米的方孔，插入青岡木梁後鋪設木板，偽裝成山體形態。這種隱蔽設計使30公里棧道在項羽斥候偵察下“消失”，成就了楚漢戰爭的轉折點。



《石門頌》《石門銘》等石刻展現了漢字從篆到隸的關鍵演變。《石門頌》中“命”字的蠶頭燕尾筆法，標誌著隸書成熟期的到來；《袞雪》石刻的潑墨式運刀，則開創了行草書法的先河。特別是一組三國時期的《玉盆》《滾雪》題刻，採用“陰刻填朱”工藝，即在鑿刻的凹槽內填入朱砂，確保文字在雨霧環境中依然醒目，這種工藝後被應用於明清宮闕匾額製作。



石門十三品中，《山河堰落成記》記載了宋代漢中軍民修復山河堰水利工程時，將棧道修建技術轉用於水利建設的創新實踐。展廳內的全息沙盤顯示，古代工程師通過棧道運輸的“分段預制”經驗，創造出模塊化堰體構件，使56公里堰渠的修復工期縮短三分之二。這種技術思維，與當代裝配式建築理念形成跨越千年的呼應。



作為中國古代交通史、軍事史、書法史的交匯點，石門十三品不僅承載著“暗度陳倉”“蕭何月下追韓信”等典故的原始記憶，更以207處鑿痕深度超過15厘米的銘文，向世界訴說著中華文明在險峻山河間開鑿出的生存智慧。當兩岸記者的鏡頭聚焦於《石門頌》中“垂流億載”篆刻時，崖壁上的斧鑿之聲也仿佛仍在秦嶺群峰間回蕩。