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緬甸強震已致該國3564人死亡
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2025-04-07 09:46:27
緬甸強震（圖源：央視新聞）
中評社北京4月7日電／據央視新聞報導，當地時間4月6日晚獲悉，最新統計數據顯示，緬甸3月28日發生的強震已在該國造成3564人死亡、5012人受傷，另有210人失蹤。
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