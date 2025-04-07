“哪咤”亮相長洲飄色　佛誕日料迎黃金客

一眾健兒昨日進行搶包山安全訓練，為搶包山比賽做好準備。（圖源：大公報） 中評社北京4月7日電／據大公報報導，一年一度的長洲太平清醮將於下月5日佛誕日舉行，搶包山比賽、飄色會景巡游等一系列特色活動，正密鑼緊鼓籌備中，預計今年將有約20架飄色車，近期爆紅的哪咤料將成為飄色主題之一。壓軸亮點的搶包山比賽則於昨日舉行訓練活動，下月5日午夜舉行決賽，選出包山王與包山後。



每年長洲太平清醮吸引數萬名遊客與市民登島參觀，今年適逢是內地五一黃金周最後一天，長洲太平清醮值理會預料參觀人數更勝往年。有餅店負責人表示，平安包今年售價維持每個11元；為吸引顧客，有咖啡店推出有“平安包”字樣的Tiramisu甜品作為招牌；有紀念品店推出新款的平安包樣式手工糖，看好當日生意。



長洲太平清醮值理會主席翁志明昨日向大公報記者表示，自去年11月開始預備太平清醮的各項事宜，包括準備紙扎、搭戲棚等，準備工作已進行得“七七八八”，今日會再與街坊會開會，討論活動路線等細節。



餅店看好市道 增平安包備貨



穿梭大街小巷的飄色會景巡游、在長洲北帝廟對開球場的大包山，都是每年太平清醮的亮點。翁志明說，今年飄色會景巡游、包山的規模與往年相若，大約20架車將會參與巡游，今年太平清醮適逢內地五一黃金周，預計參觀的本地客及外地旅客，都會較往年更多。



長洲惠海陸同鄉會主席鄺世來表示，今年巡游主題考慮當前熱門的哪咤、近日快閃香港旅遊的頂流國際網紅IShowSpeed（甲亢哥），“他剛去完內地和香港，希望他將香港的好處推廣出去。”



平安包是長洲必試小吃之一，昨日搶包山比賽訓練日，不少到訪旅客買幾個熱氣騰騰的平安包，再來到訓練場，為參賽選手加油打氣。