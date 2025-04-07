馬耳他學生漢字賽：努力寫好漢字

4月5日，學生們在馬耳他姆西達的聖馬丁中學參加漢字書寫比賽。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月7日電／據新華社報導，“我努力寫好漢字，準備參加漢語水平二級考試，然後去中國。我一直在為這個目標努力，希望有一天能夠夢想成真！”15歲的阿米伊·希尼德·貝特森5日在參加完馬耳他第三屆中小學生漢字書寫比賽後興奮地對記者說。



為了參加這次比賽，貝特森在家苦練兩周。功夫不負有心人，他獲得了中級組一等獎。



在聯合國中文日來臨之際，馬耳他教育部聯合馬耳他大學孔子學院於5日下午在聖馬丁中學舉辦了第三屆中小學生漢字書寫比賽。本屆比賽以“寫給春天的詩”為主題，來自馬耳他14所學校的30多名學生參賽。



比賽按學生的年級和中文學習階段分為初級組和中級組，參賽者需在30分鐘內完成規定古詩的硬筆抄寫。初級組選手謄抄的是《畫》和《早春呈水部張十八員外》兩首唐詩，中級組謄抄的唐詩是《鳥鳴澗》和《春夜喜雨》。



比賽現場只能聽見筆尖劃過紙面的“沙沙”聲，大家用手中的筆表達著對漢字之美的理解。每位參賽者都全神貫注，書寫風格各具特色，有的筆走龍蛇、瀟灑自如，有的端正工整、沉穩有力……



年齡最小的參賽者是7歲的瑪蒂爾達·梅措拉，她可以說一口流利的中文。“今天的古詩里有一些我不認識的字，但‘花’這個字我在中國旅遊時見過。寫漢字雖然很難，但我還是很喜歡。”儘管她在此次比賽中未獲獎，但仍然十分興奮和自豪。



15歲的馬蒂亞·達爾切洛獲得中級組二等獎。他去年曾赴華參加“漢語橋”比賽，並在總決賽舞台上發表演講並展示中國功夫。“我喜歡研究漢字的筆畫和結構，那是一種和英文字母完全不同的體驗。”他說。