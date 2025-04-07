南海博物館：聽“深藍寶藏”訴古今

這是從一號沉船遺址出水的珐華彩瓷器。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月7日電／據新華社報導，一束光“照亮”海底，泥沙難掩其瑰麗色彩。100米、470米、1000米……直到指針指向1500米，炫彩斑斕的“深藍寶藏”從黑暗中浮現——一艘船堆滿了超10萬件造型多樣、紋飾精美的瓷器，一艘船堆滿了百年未腐的原木。



這是中國（海南）南海博物館6號展廳入口處還原模擬的考古場景。自2024年9月“深藍寶藏——南海西北陸坡一二號沉船考古成果特展”開展以來，已有近115萬人次經由此處，一賞藏於深海的遺珍。這座位於瓊海市潭門鎮的博物館，逐漸成為遊客海南之旅的青睞之地。



2023年至2024年，國家文物局考古研究中心、中國科學院深海科學與工程研究所、中國（海南）南海博物館聯合組隊，對南海西北陸坡一號、二號沉船遺址開展了三個階段的深海考古調查，共提取出水文物900餘件（套），該遺址被列入2023年度全國十大考古新發現。



“這是我國首次對水下千米級深度古代沉船遺址開展系統、科學的考古調查、記錄與研究工作。”國家文物局考古研究中心研究員宋建忠介紹，我國終於在南海叩開水下考古的“深藍之門”。



在“深藍寶藏”近千平方米的展廳裡，策展團隊精心挑選了400餘件（套）文物展品，分為“探淵尋珍”“水府琳琅”“巧繕煥新”三個部分，通過還原考古調查、文物提取與保護修復工作全過程，帶領觀眾走近這兩處封存海底的“時光寶盒”。



“博物館裡展示深海裝備，難得一見！”一位遊客注意到，“探索一號”“探索二號”科考船和“深海勇士”號載人潛水器模型先於文物呈現。“是各類深海裝備為考古學家開拓了‘最後一片疆域’。”講解員說。



“快看！魚在窗戶外面游！”一面圓形的電子屏幕高懸於展廳的墻面，播放著各種深海魚類游動的情景。“這是模擬‘深海勇士’號載人潛水器的舷窗，觀眾仿佛置身潛水器內部。”當小巧思被孩子們發現，博物館策展人鄭睿瑜很滿意。



13件（套）珐華彩瓷器被放在最顯眼的位置，“這批珐華彩瓷器十分罕見，非常精美，更是首次在沉船中被發現。”鄭睿瑜說。



一抹藍釉繪滿瓶身，或鏤空、或貼金、或雕畫，古代某位工匠精心勾勒的層層浪花紋，是否已然昭示其命運？