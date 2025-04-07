《簡牘探中華》公開馬王堆漢墓新成果

《簡牘探中華》通過溫暖細膩的敘事將辛追夫人、利蒼、利豨一家人的命運和宏大歷史緊密相連，生動再現漢初文明發展的面貌。（圖片來源：央視新聞） 中評社北京4月7日電／據央視新聞報導，薄如蟬翼的素紗單衣、工藝繁復的精美漆器、內容豐富的簡帛文獻……20世紀70年代以來，湖南長沙馬王堆漢墓出土數以萬計的文物，全方位展示了西漢時期經濟、藝術、醫學等方面的輝煌成就，被譽為“世界十大古墓稀世珍寶”之一。它們的主人是誰？將為我們訴說怎樣的歷史故事？《簡牘探中華》第二季第四期於4月6日晚在央視綜合頻道（CCTV－1）播出，從馬王堆漢墓竹簡的字裡行間，一探“簡帛共讀”時代西漢文明的璀璨與輝煌。



探尋漢代“地下圖書館”，識讀2000多年前的“墓葬說明書”



馬王堆漢墓是西漢初期長沙國丞相利蒼及其妻辛追夫人、其子利豨的墓葬，出土文物中包括1000餘枚簡牘以及數十種帛書，所載13萬餘字，豐富程度猶如一座漢代的“地下圖書館”。



簡牘和絲帛都是中華先民記錄生活、凝鑄文化的載體，本期節目中，主持人龍洋與中央民族大學歷史文化學院教授蒙曼，湖南博物院馬王堆漢墓及藏品研究展示中心主任、研究館員喻燕姣，復旦大學出土文獻與古文字研究中心副研究員蔣文共同解讀馬王堆漢墓竹簡裡的歷史，以及馬王堆漢墓出土文物凝聚的中國智慧 。



古人將記錄隨葬品的清單稱為“遣册”，今天看來，它們就像一份份“墓葬說明書”。馬王堆漢墓出土的1000餘枚簡牘中，遣册就有722枚，這些遣册結構完整、內容豐富，所記之物涉及衣、食、住、行各個方面，在我國考古史上出土的遣册中無出其右。《簡牘探中華》將結合馬王堆漢墓出土文物和遣册簡的豐富記載，從食物、器具、衣物、香料等不同角度解密西漢的社會生活、禮俗文化乃至生產力發展水平。



狸貓紋漆食盤、雙層九子漆奩、素紗單衣等出土於馬王堆漢墓的“明星文物”將在節目中逐一亮相，還原辛追夫人在生活、衣著方面的精致和風雅。2000多年前的“吃貨”在用什麼調味品？涮火鍋和燒烤原來是“老祖宗嚴選”？古人是怎麼給馬“看面相”的？節目也將結合文化訪談，為觀眾鋪展開西漢時期豐富多元的社會生活圖景。



辛追夫人的家具防塵巾有多精美？馬王堆漢墓出土幾巾首次公開



輕拂歷史塵埃，一場驚世發掘見證跨越千年的西漢畫卷，《簡牘探中華》通過溫暖細膩的敘事將辛追夫人、利蒼、利豨一家人的命運和宏大歷史緊密相連，生動再現漢初文明發展的面貌。