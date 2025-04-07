【
大
中
小
】 【
打 印
】
王藝迪第2次奪得WTT冠軍賽冠軍
http://www.CRNTT.com
2025-04-07 13:57:08
中評社北京4月7日電／據新華社報導，北京時間4月6日18點，2025年WTT仁川冠軍賽之女單決賽，王藝迪以4－3險勝陳幸同，第2次奪得WTT冠軍賽冠軍。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
向鵬奪得WTT冠軍賽男單冠軍
(2025-04-07 10:23:21)
中華隊奪冠遭批蹭熱度 綠委：和兩選手同村
(2024-11-26 13:20:44)
因中華隊奪冠人氣漲 蔡其昌：棒球團結台灣
(2024-11-26 11:48:49)
法蘭克福冠軍賽：國乒提前包攬女單冠亞軍
(2024-11-10 14:55:05)
WTT法蘭克福冠軍賽：王楚欽爆冷無緣8強
(2024-11-07 16:33:35)
高芙完勝穆霍娃 首次奪得中網女單冠軍
(2024-10-07 11:57:20)
WTT中國大滿貫：國乒提前包攬5項冠亞軍
(2024-10-05 16:33:40)
WTT中國大滿貫賽：林詩棟／蒯曼混雙奪冠
(2024-10-05 16:33:23)
孫穎莎晉級WTT澳門冠軍賽八強
(2024-09-12 11:00:21)