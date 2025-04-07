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王藝迪第2次奪得WTT冠軍賽冠軍
http://www.CRNTT.com   2025-04-07 13:57:08


　　中評社北京4月7日電／據新華社報導，北京時間4月6日18點，2025年WTT仁川冠軍賽之女單決賽，王藝迪以4－3險勝陳幸同，第2次奪得WTT冠軍賽冠軍。

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