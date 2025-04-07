清明假期全國安全形勢平穩

中評社北京4月7日電／據新華社報導，記者6日從應急管理部獲悉，清明假期期間，全國應急管理系統全力做好安全防範和應急處置各項工作，確保假期安全形勢穩定。截至當日20時，全國安全形勢平穩，未發生重大及以上災害事故。



節前，國務院安委會有關成員單位負責同志帶隊的22個中央安全生產考核巡查組赴各地開展安全生產明查暗訪和專家指導服務，全力防範安全風險隱患。國家森防指辦公室、應急管理部專門調度部署清明期間森林草原防滅火工作，向10個高火險省份發布高森林火險橙色預警，要求加強預防，落實預警響應措施，嚴格火源管控，強化應急準備。



假期期間，應急管理部動態分析研判風險隱患和災害事故形勢。國家森防指辦公室啟動四級應急響應，密切監測森林火險形勢，派出6個工作組赴山西、遼寧、浙江、安徽、山東、河南、陝西等高火險地區開展防滅火指導服務。各級應急管理部門突出礦山、危化、工貿等行業領域排查整治，加強人員密集場所安全檢查服務，強化森林火災監測巡護。



據悉，國家綜合性消防救援隊伍假期期間共接警出動2.2萬餘次，排查旅遊景區、賓館民宿等單位1萬餘家，發現並督促整改火災隱患1.1萬餘處。國家安全生產應急救援隊伍出動約3380人次，為480餘家企業提供風險防範和安全技術服務。