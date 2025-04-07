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韓國一火電廠發生火災 傷亡不明
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2025-04-07 13:57:49
中評社北京4月7日電／據新華社綜合韓聯社報導，韓國全羅南道麗水市一處火電廠發生大火，傷亡情況暫不明。消防人員已趕到現場展開滅火作業。
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