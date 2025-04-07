周一鳴：須提升全民國家安全意識

左上圖：周一鳴強調要提升市民對國安的認識，傳達“國家安全你我有責”的訊息。左下圖：警方不斷將最新騙案手法的資訊及時傳達給市民，提高警惕以防受騙。（圖片來源：大公網） 中評社北京4月7日電／據大公報報導，周一鳴於本月2日接替退休的蕭澤頤出任警務處處長。周一鳴接受傳媒訪問時表示，現時整體國安風險仍暗湧處處，上任後其中一個工作方向是維護國家安全，提升全民國安意識，讓市民明白到這是己任。



另外，周一鳴指出現時騙徒手法宛如“病毒一樣會變種”，除了執法工作，警隊更重要的是要讓市民及時知道騙徒的最新手法，提升防騙意識。＼大公報記者 古倬勛（文、圖）



警務處處長周一鳴表示，上任後有三個工作方向，分別是維護國家安全、推動智慧警政，以及鞏固團隊文化，帶領警隊提升自身能力，令香港繼續安全、穩定。在維護國安方面，他指出，雖然香港現時看似平靜，但仍暗湧處處，並非完全無國安風險，因為仍有一些人蠢蠢欲動借不同機會搞事，嘗試誣蔑《維護國家安全條例》，有些國家不想看到香港有國安法或《維護國家安全條例》，是希望繼續危害香港安全，因此，有必要提升市民的國家安全意識。周一鳴表示，現時不少學校正在推行國家安全的教育，警方亦會在本月13日舉辦“全民國家安全教育日暨警隊博物館開放日”，以提升市民對國安的認識，以及傳達“國家安全你我有責”的訊息。



警隊走進社區



向年輕人招手



在青少年工作方面，周一鳴表示，2024年少年警訊活躍會員人數為4385人，較2021年上升24.3%；今屆“少年警訊獎勵計劃”得獎人數亦再創紀錄。去年警方就警隊表現進行的“公眾意見調查”亦顯示，18至29歲年輕人對警隊表現的評分亦明顯提高。周一鳴認為，數字反映市民對警隊青少年工作的認同；警隊多年來花了許多心機及資源向青少年傳播守法訊息，例如在2021年成立“禁毒領袖學院”向青少年推廣禁毒訊息，警隊的最終目標是年輕人守法，不會被人利用及懂得保護自己。



周一鳴提到2019年處理“理大暴動”時，留意到不少年輕人不知道自己為什麼參與，只是受到朋輩影響，有人在被捕後的第一反應是大哭，當時擔任處理事件的總指揮的他，一直提醒同事不應標簽那些年輕人，惡劣的人是背後的幕後推手。他重申警隊的青少年工作，既要教導青少年正確的價值觀和守法意識，亦要給予曾誤入歧途的年輕人改過的機會。