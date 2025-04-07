尹錫悅被罷免：韓國政局走向與中韓關係

韓國憲法法院當地時間4日上午通過尹錫悅彈劾案，尹錫悅即刻被罷免總統職務。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月7日電／據大公報報導，當地時間4月4日，韓國憲法法院宣布罷免尹錫悅總統職務的決定，歷時111天的總統彈劾案終塵埃落定。韓國憲法法院之所以作出這一決定，主要是基於維護韓國憲政秩序以及政治、社會穩定的考慮。尹錫悅被罷免產生一系列後果的同時，將開啟新一輪大選模式。在韓國國內政治動蕩影響下，中韓關係也將迎來新的機遇、面臨新的挑戰，中韓關係發展的前景尚不明朗。



從個人層面來看，被罷免總統職務的尹錫悅及其夫人金建希將繼續面臨司法調查，如果證據確實，他們恐將被加以重罰。不僅如此，與尹錫悅、金建希來往密切的一些人，也有可能被牽涉其中並遭受司法調查。



從政治層面來看，尹錫悅被彈劾罷免對韓國政治、社會造成了重大影響。首先在政治上、心理上對保守勢力造成了巨大打擊。尹錫悅被罷免意味著保守派的執政地位動搖，如果在接下來的大選中失利，意味著要讓出政權。特別是尹錫悅被彈劾事件發生後，執政的國民力量黨的支持率明顯下滑，被在野的共同民主黨反超，二者的分值差一度拉大到20%多，後雖經過大力整合，國民力量黨的支持率有所回升，但截至目前仍低於共同民主黨近10個百分點。不僅如此，尹錫悅被罷免，讓一度氣勢高漲的韓國極右保守勢力受挫，充分證明其偏頗的主張和過激的行動不僅無法動搖憲法法官維護韓國憲政秩序的意志，也得不到廣大公眾的認可。



其次，尹錫悅被彈劾罷免使韓國保守陣營進一步分化。韓國國會能夠通過對尹錫悅的彈劾案，暴露出國民力量黨內部存在很大矛盾。在彈劾時局之下，國民力量黨為守住政權進行了臨時整合，使其支持率有所回升，但隨著新一輪大選模式的開啟，執政黨內部將展開激烈爭奪，因此有進一步分化的可能。



再次，尹錫悅被彈劾罷免也進一步加劇了韓國保守與進步勢力間的鬥爭。在彈劾時局下，進步與保守之間的鬥爭本就十分激烈，在接下來的大選中雙方的鬥爭將趨於白熱化。



大選形勢仍未足夠明朗



最後，在新一屆韓國政府產生之前，韓國國政運行難免受到影響。尹錫悅被罷免當天，總統府核心團隊成員幾乎全員提出辭呈，儘管最終不一定會被代總統接受，但也說明當前韓國政府團隊的人心不穩，在內外憂慮叠加的情況下，未來兩個月左右時間裡，預計以韓德洙為首的看守政府的國政運行將以“維持”為主，很難做出實際成果。