特區醫護災場救急　緬甸地震幸存者康復出院

（左）香港醫護講述在當地救援的情況。（中）救援隊4月2日成功救出的一名生還者，已康復出院，他和家人表達謝意。（右）曼德勒至仰光高速公路加速修復，部分路段已重鋪。（圖源：大公報） 中評社北京4月7日電／據大公報報導，緬甸中部發生大地震，災情慘烈，特區救援隊到緬甸救災，醫管局的醫療團隊亦有隨行，他們除了照顧救援隊的健康到災區義診，更每日為奮戰在前線搜救的隊員檢查身體狀況，醫療團隊帶備大量的藥物同簡單儀器，在扎營的基地設置一個模擬急症室的地方，隨時為傷患者急救。上周三（2日），在廢墟下獲救出的幸存者前日康復出院，講述了被困五個日夜的驚心動魄，非常感謝救援隊連日來的搜救。



隨隊的博愛醫院急症科註冊護士彭家明透過社交媒體，介紹在災區設立的醫療帳幕內的醫療項目和設施，包括隊員的頭盔、外勤工作時的醫療背囊，內有所需要的截肢儀器及擠壓綜合症所需的藥物等。因應今次救援行動，救援隊帶備了70多種藥物，大部分是用於止痛、消毒藥水、腸胃及補充水分的藥物，為連日來在高溫下搜救的隊員，及時補充水分和鹽分，防止出現熱病、衰竭甚至中暑等情況。



醫療人員每日為每名出勤的隊員檢查，確保隊員身體狀況都適合出勤任務。今次救援最大的困難是天氣和蚊患，當地日間氣溫高達40多度且蚊患嚴重，醫護團會不斷提醒隊員注意蚊患，塗抹防蚊用品。



最大困難是天氣和蚊患



隨隊的新界西醫院聯網急症部顧問護師陳旭榮指，將急症室的概念搬入營地，處理急救任務。此外，若隊員出現如傳染病等症狀時，可通過該平台盡快發布給各個單位做好預防措施。



另外，上周三（2日）由國家隊聯合特區救援隊救出的52歲緬甸男子，前日（5日）已康復出院，他向記者講述了被困廢墟5天5夜的驚心動魄。



地震發生時，該名幸存者正在酒店房間，樓板瞬間塌落。他迅速滾入兩張床的中間，被困在床下狹小的空間，萬幸沒有受傷。開始時，他用木棍四處敲擊，惟求救沒有回應。周邊沒有任何水，他用旁邊一罐朱古力粉的蓋去接尿喝，補充水分，困了就睡，醒了就四處敲擊。到第5天，陷入絕望時，聽到救援隊打鑽破牆的聲音，知道有救了，繼續保存體力，直到被救出。他和家人非常感激救援隊冒著危險的不懈努力，表示要請全村人吃飯慶祝。