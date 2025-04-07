美國連續空襲也門　伊朗高度戒備

2024年9月16日，伊朗總統佩澤希齊揚在首都德黑蘭出席新聞發布會。新華社記者沙達提攝（圖片來源：新華社） 中評社北京4月7日電／據新華社報導，也門胡塞武裝6日發布消息說，美軍當晚對也門首都薩那一處目標實施空襲，造成4人死亡、16人受傷。6日早些時候以及5日，美軍多次空襲胡塞武裝控制的其他地區。



美國近期持續空襲胡塞武裝，並向中東地區集結隱形轟炸機、航空母艦打擊群等，向伊朗“極限施壓”。伊朗官員6日說，伊朗已告知周邊國家，若以開放領空等方式支持美國對伊動武，將招致“嚴重後果”。



火光衝天 濃煙滾滾



胡塞武裝衛生部門說，美軍6日晚空襲薩那東部區域，造成多處住房受損。目前，救援人員正在現場實施救援。



當地居民告訴新華社記者，6日傍晚，美軍戰機從薩那上空密集飛過，之後傳來劇烈爆炸聲，現場火光衝天、濃煙滾滾。



據胡塞武裝控制的馬西拉電視台報導，美軍當天早些時候對也門卡馬蘭島不同目標發動5次空襲。卡馬蘭島位於紅海，是也門西部荷台達省的一部分，該省實際被胡塞武裝控制。報導沒有說明空襲造成的傷亡情況或設施損壞程度。



另據也門醫療部門和媒體消息，美軍5日對也門北部城市薩達的目標進行了空襲，已造成2人死亡、9人受傷。



美國總統特朗普3月15日下令對也門胡塞武裝發起大規模空襲，並警告伊朗立即停止支持這一武裝。伊朗否認美方說法，同時申明美方無權干涉伊朗外交政策，美方應停止對也門人民的殺戮並結束對以色列種族滅絕行動的支持。



特朗普日前接受美國全國廣播公司採訪時警告稱，如果伊朗不朝著達成協議的方向前進，將面臨前所未有的軍事行動。