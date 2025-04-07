56個大型國際會展活動於今年在香港舉辦

中評社北京4月7日電／據大公報報導，會展旅遊有利吸引高增值旅客，旅遊發展局表示，已成功競投和促成56個大型國際會展活動於今年在香港舉辦，其中16個活動是首度落戶香港，涵蓋金融科技、創科、醫療科學、航空等領域。旅發局預料，全年可帶來約17萬內地及海外會展旅客，總參與人次達26萬。有來港考察的海外會議籌辦商認為，香港是舉辦會展活動的理想之選。



料參與人次達26萬



旅發局早前安排國際專業會議公司協會9名來自德國、加拿大和墨西哥等國家的代表，展開五日四夜的會展考察之旅。他們是為當地政府部門、科技業和藥劑業等多個界別的客戶，籌辦會議、展覽及獎勵旅遊活動，業務遍及亞洲、歐洲、非洲和中東等地。



他們在香港的考察行程，包括到訪灣仔一間去年底開幕的酒店，考察宴會廳、套房等設施，並在麻雀室感受“開枱”的樂趣；然後轉到在灣仔的香港會議展覽中心，參觀展覽場地、會議室等，瞭解場地設計和交通配套。他們並乘坐纜車登上太平山頂，前往上環文武廟。他們也游覽“舊城中環”漫步路線，到海洋公園探訪大熊貓龍鳳胎，並參觀啟德體育園等設施，感受香港的商業、文化、宗教多元面貌。



去年過夜會展旅客增一成



考察團團員之一、德國一間專業會議籌辦公司的董事總經理Jocelyne說，“香港是樞紐、也是基地，更是迎接國際代表的最佳選址，因為並非每處都有如此規模的宴會廳和場地，多種語言兼備的環境和豐富的歷史底蘊。”