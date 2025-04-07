中國反制美國　為世界立標杆樹旗幟

特朗普簽署行政令對貿易夥伴徵收“對等關稅”（圖片來源：新華社） 中評社北京4月7日電／據大公報報導，面對美國加征所謂“對等關稅”，中國迅速採取了一系列精準、有力的反制措施：對原產於美國的進口商品加征34%關稅、將16家美國實體列入出口管制清單、對11家美國企業列入不可靠實體清單、對進口醫用CT球管發起產業競爭力調查，並在世界貿易組織（WTO）爭端解決機制起訴。



中國是以實際行動維護自身合法權益的正當防衛，更是為全球立下反對單邊主義的標杆，詮釋了大國擔當，為世界提供了破解“美國優先”的東方智慧。縱觀全球，唯有中國才有如此實力擔當，能真正敲打美國政府和市場。事實證明，中國精準有效反制已初步取得預期效果。從美國政府看，雖然特朗普和其幕僚對中國反制依然嘴硬，但是已經焦慮恐慌，開始逼迫美聯儲降息。美國有機構起訴特朗普，加州州長公開反對特朗普“對等關稅”等。



美國加征所謂“對等關稅”不單引起各貿易夥伴猛烈批評，全美各地也掀起反對“對等關稅”的示威潮，美國市場更是陷入恐慌，美國股市在上周最後兩個交易日市值蒸發近6.5萬億美元。其中，蘋果、微軟、亞馬遜、特斯拉、Meta、英偉達、谷歌“科技七巨頭”市值損失高達1.8萬億美元。道瓊斯、納斯達克、標普500三大股指接近或跌入技術性熊市。



“數字暴政”揭露美國虛偽



美國的亞太貿易夥伴雖然還在觀望，但歐盟尤其是法德兩國準備對美實施反制，加拿大、巴西已採取措施對美實施反制。中國亦已經下定決心奉陪到底。須知，中國已經通過“關稅＋技術管控＋多邊合作”的組合拳，開辟了新戰線。例如聯合巴西買大豆、通過RCEP和東盟做生意，這些招數既保護自己，又幫其他國家擺脫對美國依賴。



中國通過系統精準的反制為世界樹立起捍衛全球多邊主義的旗幟。



一方面，中國用規則力量對抗美國霸權邏輯。美方所謂的“對等關稅”本質上是基於貿易逆差的單邊測算，即3000億美元順差除以4400億美元出口額的粗暴折算。這是一種違反貿易常識的“數字暴政”，背離了國際貿易規則的基本精神。眾所周知，WTO框架下的關稅談判基於互惠協商，而非簡單粗暴的利己數學遊戲。中國嚴格遵循法治原則，在《關稅法》、《對外貿易法》等國內法框架內依法反制，同時通過WTO爭端解決機制尋求解決方法。中國依規運行的法治策略，既彰顯了對國際法的尊重，也揭露美國“規則秩序”的虛偽，撕下美國不遵守國際規則的面具。在全球畏懼於美國單邊主義威嚇之時，中國的反制既戳穿美國真面目，也以實際行動捍衛全球多邊主義。