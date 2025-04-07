巴西多舉措應對美貿易保護主義

中評社北京4月7日電／據新華社報導，巴西國會日前通過一項經濟對等法案，授權政府採取措施應對美方貿易壁壘。美國頻頻加征關稅之際，巴西正通過拓展國際市場、擴大自由貿易“朋友圈”等多舉措應對美貿易保護主義。



針對美國2日宣布對所有貿易夥伴徵收所謂“對等關稅”，盧拉3日回應將採取“一切必要措施”保護本國企業和工人。巴西國會2日通過經濟對等法案，規定在其他國家或經濟體的單方面行動對巴西國際競爭力產生負面影響的情況下，巴西外貿委員會可通過對出口到巴西的產品徵稅、暫停商業特許權、投資許可和知識產權義務等“限制商品和服務進口的形式採取反制措施”。



新法案制定巴西產品遭遇貿易壁壘時的對等標準，以應對其他國家對巴西出口產品，尤其是農產品可能徵收的附加費。法案還強調，反制措施應與外國保護主義政策造成的經濟影響成比例。這些措施可以單獨實施，也可以累積實施。



該法案最初於2023年4月提出，在美國宣布對進口鋼鋁產品徵收25%關稅並威脅採取更多貿易限制措施後，巴西國會表現出罕見團結，推進該法案速度明顯加快，獲通過後正式遞交盧拉簽字批准。



分析人士認為，在全球貿易保護主義抬頭背景下，該法案是巴西維護國家經濟利益的重要舉措，不僅是巴西保護本國產業的重要工具，也可能成為盧拉政府重振南方共同市場和拓展南南合作的重要杠杆。



3月底，盧拉訪問日本和越南，為巴西牛肉等產品爭取出口市場。



據巴西媒體報導，此次盧拉訪日專門帶上了巴西肉類出口協會代表團，重要目的是推動日本進口巴西牛肉，為巴西肉類企業打開日本市場大門。



盧拉此次訪日的另一重要目的是推動南共市與日本的自貿協定談判。盧拉在日本承諾將在今年下半年啟動相關談判。



巴西近期大力推動南共市與貿易夥伴的自貿協定談判。去年年底，南共市與歐盟宣布達成自由貿易協定，結束了持續20多年的談判。據巴西政府統計，這一協定有望部分或全部免除絕大多數巴西對歐盟出口的農產品關稅。