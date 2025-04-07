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韓國一架滅火直升機墜毀 1名飛行員死亡
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2025-04-07 13:34:24
中評社北京4月7日電／據新華社報導，據韓聯社報導，一架直升機6日下午在韓國大邱市北區進行撲滅山火作業時墜毀，造成1名飛行員死亡。
報導說，當天，當地共出動5架直升機撲滅山火。下午3時41分左右，這架由大邱市東區政府租賃的直升機在距離山火現場100米左右的地方墜落。目前當地山火已被撲滅。警方等部門計劃在現場善後工作結束後展開事故原因調查。
據報導，韓國全羅南道順天市和穀城郡、蔚山市蔚州郡等地當日也報告發生了山火。
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