韓國一架滅火直升機墜毀　1名飛行員死亡

中評社北京4月7日電／據新華社報導，據韓聯社報導，一架直升機6日下午在韓國大邱市北區進行撲滅山火作業時墜毀，造成1名飛行員死亡。



報導說，當天，當地共出動5架直升機撲滅山火。下午3時41分左右，這架由大邱市東區政府租賃的直升機在距離山火現場100米左右的地方墜落。目前當地山火已被撲滅。警方等部門計劃在現場善後工作結束後展開事故原因調查。



據報導，韓國全羅南道順天市和穀城郡、蔚山市蔚州郡等地當日也報告發生了山火。