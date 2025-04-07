【
大
中
小
】 【
打 印
】
馮德萊恩：已準備好反制美關稅措施
http://www.CRNTT.com
2025-04-07 13:33:25
中評社北京4月7日電／據新華社報導，當地時間4月6日，歐盟委員會發布消息說，當天歐盟委員會主席馮德萊恩與英國首相斯塔默通話並商討了貿易問題。
在通話中，馮德萊恩指出，美國特朗普政府4月2日公布的關稅措施將通過直接和間接的方式對所有國家造成損害，包括影響世界上最貧困的國家。
馮德萊恩表示，這些關稅措施標誌著美國政策的一個重大轉折點。她說，雖然歐盟仍致力於與美國展開談判，但如有必要，歐盟已準備好通過相應的反制措施來捍衛自身的利益。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
外媒：關稅或將致美國日用品全面漲價
(2025-04-07 13:32:49)
比利時媒體：美關稅政策令華爾街首當其衝
(2025-04-07 13:24:19)
英媒：經濟學家廣泛質疑美國關稅計算方法
(2025-04-07 13:22:59)
中國反制對等關稅：反霸道、講公道、行大道
(2025-04-07 13:22:11)
中國反制美國 為世界立標杆樹旗幟
(2025-04-07 13:20:35)
無法忍受“荒謬關稅算法” 美財長擬辭職
(2025-04-07 12:59:18)
美官員：對等關稅將準時生效
(2025-04-07 12:57:54)
奧巴馬質疑關稅戰“對美沒好處”
(2025-04-07 12:56:35)
美前財長批關稅政策
(2025-04-07 12:55:45)